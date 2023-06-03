Защитили титул: определился обладатель Кубка Германии по футболу

"Быкам" удалось выиграть этот турнир во второй раз подряд.

"РБ Лейпциг" стал победителем Кубка Германии сезона-2022/23. В финальном матче на Олимпийском стадионе в Берлине "быки" обыграли " Айнтрахт" – 2:0 .

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. В середине второго тайма Кристофер Нкунку вывел "РБ Лейпциг" вперед, воспользовавшись передачей Дани Ольмо.

Отыграться франкфуртцы не сумели, а вот "быки" закрепили свое преимущество на 85-й минуте усилиями Доминика Собослая. Ассистом отличился Нкунку.

Следует отметить, что "РБ Лейпциг" выиграл Кубок Германии во второй раз подряд. В прошлом году "быки" в решающем поединке турнира в серии пенальти обыграли "Фрайбург".

Добавим, что "РБ Лейпциг" завершил сезон Бундеслиги-2022/23 на третьем месте и отобрался в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. "Айнтрахт" занял седьмую позицию и остался без еврокубков.

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