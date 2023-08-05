Защитник "Динамо" получил дисквалификацию за грубый фол в стартовом матче сезона УПЛ

Денис Попов был отстранен на две игры.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов дисквалифицирован на два поединка за грубое нарушение правил в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Минаем".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На 32-й минуте встречи Попов сыграл прямой ногой против нападающего закарпатского клуба Владимира Одарюка. Защитник "бело-синих" получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Отметим, что Денис уже пропустил матч 2-го тура украинской Премьер-лиги против "Оболони". Так что ему осталось отбыть еще один поединок отстранения – в третьем туре киевляне 13 августа сыграют с "Металлистом 1925".

Команда Мирчи Луческу успешно начала новый сезон УПЛ, набрав 6 очков в первых двух матчах. После разгромной победы над "Минаем" (4:1) динамовцы в зрелищном матче обыграли "Оболонь" (2:4).

Таким образом, "бело-синие" сейчас занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, уже в четверг, 10 августа, "Динамо" сыграет с греческим "Арисом" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Ответный поединок состоится 17 августа в Бухаресте.

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