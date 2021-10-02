Защитник "Динамо" вернулся на поле после жуткой травмы: сыграл против "Шахтера" в дерби U-19

Защитник "Динамо" вернулся на поле после жуткой травмы: сыграл против "Шахтера" в дерби U-19

26-летний футболист порвал ахиллово сухожилие в спарринге с "Колосом" в сентябре прошлого года.

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда сыграл первый официальный матч за 14 месяцев. Он принял участие в поединке юношеского Чемпионата Украины (U-19) против донецкого "Шахтера".

26-летний футболист в перерыве вышел на замену, когда "горняки" были впереди 2:0. С таким счетом игра и завершилась, а Бурда провел на поле весь второй тайм.

Для Никиты это был первый официальный матч с июля 2020 года. Тогда "Динамо" с Никитой в составе обыграло луганскую "Зарю" (3:1) в конце сезона-2019/20. В сентябре прошлого года Бурда порвал ахиллово сухожилие в товарищеской встрече с "Колосом", из-за тяжелой травмы он полностью пропустил кампанию-2020/21.

В начале этого года Бурда перенес повторную операцию, в конце августа вернулся в общую группу "бело-синих", а сейчас наконец-то вышел на поле в официальном поединке юношеского первенства.

Бурда начал взрослую карьеру в "Динамо" в 2013 году. С тех пор он провел за столичный клуб 93 матча, забил 7 голов.

До травмы Никита регулярно вызывался в сборную Украины. За главную команду "сине-желтых" он дебютировал в 2018 году, в общем сыграл 8 матчей, голами не отличался.

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