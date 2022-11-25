Защитник сборной Франции перенес операцию – он больше не поможет команде на ЧМ-2022

26-летний Эрнандес будет проводить реабилитацию в Мюнхене.
Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес перенес успешную операцию в австрийском Инсбруке.
Футболист травмировался в поединке первого тура чемпионата мира-2022 против Австралии.
Защитнику поставили диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Предполагаемый срок восстановления – не менее 6 месяцев.
Lucas Hernández underwent successful knee surgery по Prof. Christian Fink this evening in Innsbruck. Франкман должен был со своим реабом в течение нескольких дней в Munich [fcb] pic.twitter.com/vEmLSqZMIN– Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2022
Француз начнет реабилитацию в ближайшие дни в Мюнхене.
Добавим, что сборная Франции столкнулась с настоящей эпидемией травм накануне ЧМ-2022. Из-за повреждения мировое первенство пропустят полузащитники Н'Голо Канте, Поль Погба, Преснель Киммпембе, Кристофер Нкунку и Карим Бензема.
- Матч Франция – Австралия завершился победой "Ле Блэ" со счетом 4:1.
- В следующем туре 26 ноября Франция встретится с Данией, а Тунис сыграет с Австралией.
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