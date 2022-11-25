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Защитник сборной Франции перенес операцию – он больше не поможет команде на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Защитник сборной Франции перенес операцию – он больше не поможет команде на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

26-летний Эрнандес будет проводить реабилитацию в Мюнхене.

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес перенес успешную операцию в австрийском Инсбруке.

Футболист травмировался в поединке первого тура чемпионата мира-2022 против Австралии.

Защитнику поставили диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Предполагаемый срок восстановления – не менее 6 месяцев.

Француз начнет реабилитацию в ближайшие дни в Мюнхене.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Добавим, что сборная Франции столкнулась с настоящей эпидемией травм накануне ЧМ-2022. Из-за повреждения мировое первенство пропустят полузащитники Н'Голо Канте, Поль Погба, Преснель Киммпембе, Кристофер Нкунку и Карим Бензема.

  • Матч Франция – Австралия завершился победой "Ле Блэ" со счетом 4:1.
  • В следующем туре 26 ноября Франция встретится с Данией, а Тунис сыграет с Австралией.

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Дата публикации
Просмотры
721
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