Защитник сборной Украины помог худшей команде Чемпионшипа выбить "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение от "Плимута" защитника сборной Украины Максима Таловерова в матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Хоум Парк" в Плимуте завершился со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этой встрече представитель Чемпионшипа (второго по престижности английского дивизиона – прим.) забил в начале второго тайма. На 53-й минуте пенальти реализовал шотландский нападающий Райан Харди.

Таловеров вышел в стартовом составе "Плимута" и провел на поле полный матч. На 90+8-й минуте 24-летний украинец заработал желтую карточку. Для него это был второй поединок с момента перехода в английский клуб из австрийского ЛАСКа.

Отметим, что сейчас "Плимут" занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, тогда как "Ливерпуль" уверенно лидирует в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Соперник "Плимута" в 1/8 финала Кубка Англии определится во время жеребьевки, которая состоится 10 февраля.

Читайте также:

"Борнмут" с Забарным обыграл "Эвертон" без Миколенко и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" с трудом одолел клуб третьего дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Англии (видео)

"Рома" с Довбиком одолела аутсайдера и продлила свою беспроигрышную серию в Серии А (видео)