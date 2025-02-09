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Защитник сборной Украины помог худшей команде Чемпионшипа выбить "Ливерпуль" из Кубка Англии

Защитник сборной Украины помог худшей команде Чемпионшипа выбить "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Плимут" – "Ливерпуль" / Фото: Associated Press

Мерсисайдцы сенсационно покинули турнир, проиграв "Плимуту" украинца Максима Таловерова.

"Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение от "Плимута" защитника сборной Украины Максима Таловерова в матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Хоум Парк" в Плимуте завершился со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в этой встрече представитель Чемпионшипа (второго по престижности английского дивизиона – прим.) забил в начале второго тайма. На 53-й минуте пенальти реализовал шотландский нападающий Райан Харди.

Таловеров вышел в стартовом составе "Плимута" и провел на поле полный матч. На 90+8-й минуте 24-летний украинец заработал желтую карточку. Для него это был второй поединок с момента перехода в английский клуб из австрийского ЛАСКа.

Отметим, что сейчас "Плимут" занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, тогда как "Ливерпуль" уверенно лидирует в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Соперник "Плимута" в 1/8 финала Кубка Англии определится во время жеребьевки, которая состоится 10 февраля.

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