Защитник "Шахтера" травмировался в дебютном матче сезона УПЛ и не сыграет до конца 2022 года

Футблист донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко пропустит не менее шести месяцев из-за полученной травмы в дебютном матче нового сезона.

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко серьезно травмировался в матче 2-го тура УПЛ с Кривбассом ( 1:0 ).

Как сообщает пресс-служба "горняков", футболист пропустит по меньшей мере шесть месяцев.

Обследование защитника зафиксировало разрыв передней крестообразной связки.

❗️ Виктора Корниенко ждет оперативное вмешательство и длительное восстановление.



Медицинское обследование показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Ориентировочный срок обновления – 6 месяцев.



Семья «Шахтера» с тобой, Виктор! Быстрейшего выздоровления! pic.twitter.com/GMQS1N5wCq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2022

Футболиста ждет хирургическое вмешательство.

Встреча против "Кривбасса" была для украинца дебютной в этом сезоне, он успел провести на поле всего 18 минут. Всего в активе Корниенко 29 матчей в футболке "горняков".

Теперь у "Шахтера" четыре очка и находится на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ.

В следующем туре "горняки" 2 сентября встретятся с "Рухом".

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