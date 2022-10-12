"Зашили, забинтовали": вратарь "Шахтера" показал последствия жесткого столкновения в матче с "Реалом"

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин получил повреждение в конце матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

21-летний вратарь "горняков" столкнулся с защитником "сливочных" Антонио Рюдигером, пытаясь помешать немцу пробить головой после навеса от Тони Крооса. В итоге игрок мадридского клуба успел направил мяч в сетку ворот "горняков", после чего в него влетел Трубин.

Оба футболиста получили рассечение и были вынуждены обратиться к врачам, которые оказали пострадавшим необходимую помощь и перевязали головы.

По итогам этого инцидента Рюдигеру наложили 20 швов, у Трубина же теперь гематома над правым глазом и перевязанная голова. Подробностями своего состояния Анатолий поделился на своей странице в Instagram. Вратарь "Шахтера" выложил фото с последствиями жесткого столкновения и поблагодарил фанатов, которые поддерживали команду в матче с "Реалом".

"Эмоций после вчерашнего матча много. Но больше всего у меня сейчас благодарности. Спасибо всем, кто написал "Как ты?", "Как самочувствие?" и подобные вопросы. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Почти как новенький. Фото - как подтверждение.

Спасибо всем болельщикам на стадионе, у телевизоров, в соцсетях, везде. Если бы была Лига болельщиков, вы бы уже ее выиграли. Ваша поддержка очень много значит для нас.

Спасибо всем, кто сейчас работает на нашу общую главную победу - победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все люди, которые стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются, потому что украинцы! Мы обязательно победим", - написал Трубин в Instagram.

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "Шахтера" поединок против "Реала" прошел на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Встреча завершилась вничью - 1:1 . "Горняки" вели в счете благодаря голу Александра Зубкова, но на последних секундах драматично упустили победу.

Шахтер - Реал: турнирное положение после матча

После четырех туров "Шахтер" с пятью очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 10 баллами, который уже вышел в плей-офф . РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

. РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет. Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.

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