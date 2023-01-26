Зашквар на Australian Open: отец Джоковича поддержал россиян на фоне флага с портретом Путина (видео)

Срджан Джокович сфотографировался с болельщиком, на футболке которого была буква "Z".

Срджан Джокович, отец титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича, попал в громкий скандал. Он позировал на видео с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России с изображением диктатора страны-агрессора Владимира Путина.

Джокович-старший сфотографировался с мужчиной, который был в футболке с буквой "Z" – символом полномасштабного вторжения РФ в Украину – и надписью "Где мы, там Россия". Болельщик также держал в руках флаг РФ с портретом Путина.

Также на видео попал фрагмент, в котором Срджан Джокович поддержал граждан страны-террориста фразой "Да здравствуют россияне".

Организаторы Australian Open уже обратились к команде и семье теннисиста и попросили воздержаться от политических высказываний.

Портал Inews сообщает, что ютуб-канал, на котором размещено видео, ведет 32-летний Симеон Бойков, которому на этой неделе был выдан ордер на арест по подозрению в нападении на 76-летнего мужчину на митинге в поддержку Украины в Сиднее.

Ранее во время матча 1/4 финала Australian Open между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем один из болельщиков был на трибунах в футболке с буквой "Z", хотя символика оккупантов официально запрещена на турнире.

Кроме того, за пределами теннисной арены были замечены болельщики с флагами так называемой "ДНР" и с изображением Путина.

Читайте также:

Australian Open-2023: определились полуфинальные пары у мужчин и женщин

Украинская теннисистка вышла в полуфинал парного турнира Australian Open-2023

Российский теннисист пожаловался на фанатов с флагом Украины во время матча Australian Open: подробности