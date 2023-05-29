Зашквар от клуба Зинченко: "Арсенал" поздравил звезду российского футбола с днем рождения

Впрочем, через несколько часов "канониры" удалили пост в социальных сетях.

Лондонский "Арсенал" поздравил своего бывшего форварда, россиянина Андрея Аршавина с днем рождения.

Пресс-служба "канониров" опубликовала на странице в Twitter послание для футболиста из страны-террориста, защищавшего цвета лондонского клуба в 2009 – 2013 годах.

"Желаем прекрасного дня, Андрей", – написали в "Арсенале", добавив видео, на котором Аршавин делает покер в ворота "Ливерпуля" в 2009 году на "Энфилде".

Однако уже через несколько часов эта публикация исчезла из соцсетей лондонского клуба. Очевидно, в "Арсенале", за который выступает украинец Александр Зинченко, осознали свою позорную ошибку.

Стоит отметить, что Аршавин – один из спортсменов, кто публично поддержал войну своего государства против Украины. Ранее экс-форвард сборной России заявил, что в случае необходимости готов с оружием в руках ехать воевать в Украину.

Напомним, ранее главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России, а игроки "Барселоны" Серхи Роберто и Алехандро Бальде снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша чемпионата Испании.

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