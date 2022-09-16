Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком недели в Лиге конференций

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
Форварда "Днепра-1" Артема Довбика, который помог своей команде уверенно победить в матче против "Аполлона", был признан игроком недели в Лиге конференций.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
На награду также претендовали полузащитник "Истанбул Башакшехира" Сердар Гюрлер (2 гола), хавбек "Юргордена" Эмманюэль Банда (гол+ассист) и футболист Деян Любичич из "Кельна" (2 гола).
⭐️ Artem Dovbyk's double wins him Player of the Week! #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/CdR1uWWXhn— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 16, 2022
- После двух туров АЗ возглавляет квартет с 6 очками. "Днепр-1" занимает второе место, имея в своем активе 3 балла. "Вадуц" и "Аполлон" набрали по одному пункту.
- Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" – "Вадуц", АЗ – "Аполлон".
Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь "Аполлон" расписал безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).
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