Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком недели в Лиге конференций

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Форварда "Днепра-1" Артема Довбика, который помог своей команде уверенно победить в матче против "Аполлона", был признан игроком недели в Лиге конференций.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

На награду также претендовали полузащитник "Истанбул Башакшехира" Сердар Гюрлер (2 гола), хавбек "Юргордена" Эмманюэль Банда (гол+ассист) и футболист Деян Любичич из "Кельна" (2 гола).

После двух туров АЗ возглавляет квартет с 6 очками. "Днепр-1" занимает второе место, имея в своем активе 3 балла. "Вадуц" и "Аполлон" набрали по одному пункту.

Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" – "Вадуц", АЗ – "Аполлон".

Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь "Аполлон" расписал безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).

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