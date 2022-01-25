Заслуженный тренер Украины по боксу: вообще не позволял бы украинским спортсменам стоять на одном пьедестале с россиянами

Заслуженный тренер Украины по боксу: вообще не позволял бы украинским спортсменам стоять на одном пьедестале с россиянами

Он полностью поддержал решение министерства спорта.

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказался по поводу запрета украинским спортсменам стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийской игре-2022 в Пекине.

Соответствующий комментарий Сосновский дал для Meta-Ratings.

"Такое решение напрашивалось давно, ведь война длится не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Кстати, когда я больше десяти лет возглавлял национальную сборную Украины по боксу, мы часто практиковали совместное собрание с атлетами из других стран. О проведении тренировок с россиянами даже не задумывались.

Будь моя воля, я вообще не позволял бы украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории.

Нужно быть всегда патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы этого не разрешим. Уже семь ребят, которые тренировались в специализированном боксерском зале, где я провожу тренировки, участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись в живых.

А тем, кто утверждает, что мы один народ, что мы братья и делает общие фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу изменили бы свое мнение", — сказал Сосновский.

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка — Ярослава Магучих.