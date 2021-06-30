"Заслужили любовь Украины": первые слова Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020

"Заслужили любовь Украины": первые слова Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020

Наставник "сине-желтых" - об исходе поединка 1/8 финала в Глазго.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2: 1) в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

- Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили несколько позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не торопились, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол.

- Закономерная победа?

- Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

- Малиновский остался в запасе. Зинченко вышел слева в защите, чем руководствовались?

- У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может усилить. Тот план, мы выбрали - сработал.

- Чувствовали поддержку фанатов?

- Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел достичь этого результата. Благодарю свою команду за те силы, которые они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.

Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

- Следующий матч в Италии. Какие ощущения?

- Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку, - сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины с победой над Швецией.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Фантастический успех: сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020

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