"Заслуживаем критики": игроки сборной Украины отреагировали на поражение от Чехии в Лиге наций

Футболисты "сине-желтых" дали комментарии по итогам неутешительного для них матча в Праге.

Игроки сборной Украины по футболу Александр Зинченко и Владислав Ванат прокомментировали поражение от команды Чехии (2:3) в матче 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Подопечные Сергея Реброва проиграли второй поединок подряд на старте Лиги наций, где в текущем розыгрыше турнира выступают в Дивизионе B, где их соперниками в группе являются Чехия, Грузия и Албания. В первом туре сборная Украины проиграла Албании (1:2).

После финального свистка Зинченко подчеркнул, что ответственность за поражение несет вся сборная, а не кто-то в отдельности.

"Понимаю, что мы все заслуживаем критику. Результат, к сожалению, случился. Но я бы хотел попросить каждого болельщика и эксперта, который много говорит вне футбольного поля: я все понимаю, мы полностью заслуживаем критику, но я бы не распределял эти негативные результаты на кого-то – главного тренера или еще кого-то.

Мы все команда: тренерский штаб, игроки. Лично футболисты выходят на поле и пытаются добыть положительный результат. Мы все как команда вместе побеждаем и проигрываем.

Хотел бы поблагодарить за невероятную поддержку на стадионе, а также после неудачных игр в прошлом. Верные болельщики всегда рядом с нами, мы их ощущаем", – сказал Александр в комментарии MEGOGO.

В свою очередь Ванат, который в игре с чехами отличился дебютным голом за сборную Украины, остался недоволен пенальти, который рефери назначил в ворота "сине-желтых".

"Не знаю, если не победили, то положительно оценивать игру нельзя, однако считаю, что во втором тайме больше владели игровой инициативой. Такие пенальти, которые назначают – кажется, что на таком уровне не могут быть.

Почему не удается играть хорошо с первых минут? Не знаю, нет ответа на этот вопрос. Может, так кажется и так есть. Как я сказал раньше – не могу ответить на этот вопрос.

Чехия – Чехией, мы даже когда с молодежной командой играли, они пропагандировали такой футбол, что больше вперед, там цепляются, создают моменты. Это их стиль, спасибо им за игру, она была хороша.

Атмосфера на стадионе? Хочется поблагодарить болельщиков, они создали ее", – сказал Ванат во флешкоментарии MEGOGO.

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После двух сыгранных туров сборная Украины занимает последнее место в своей группе Лиги наций, не набрав ни одного очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 пункта.

В третьем туре Лиги наций украинцы 11 октября сыграют против Грузии. В тот же день Чехия будет принимать Албанию.

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