Застал коллегу врасплох: в чемпионате Германии вратарь забил со штрафного от своей половины поля (видео)

Поединок 5-го тура третьего по силе дивизиона чемпионата Германии между "Мэппеном" и "Дуйсбургом" навсегда останется в памяти голкипера вторых — Винсента Мюллера.

Так, на 65-й минуте гости получили право на штрафной удар. До ворот соперника было далеко за 50 метров, но это не смутило Мюллера.

Вратарь "Дуйсбурга" настолько сильно выполнил стандарт, что мяч после его попытки залетел за воротник коллеге, откровенно проспавшему этот удар.

Как следствие, страж ворот "Дуйсбурга" не мог сдержать радость, вся команда подбежала к голкиперу, чтобы поздравить его с бешеным мячом. Отметим, что Мюллеру всего 22 года, но он уже имеет в своем активе забитый мяч.

Вашему вниманию видео с этим взятием ворот.

Сама встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0;

После пяти туров в активе "Дуйсбурга" десять очков и пятая позиция в турнирной таблице. Что касается "Мэппена", то они остались с семью баллами на десятой строчке.

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