"Заставил его пошатнуться": Джейк Пол высказался о поражении нокаутом от Джошуа

Энтони Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

Видеоблогер Джейк Пол прокомментировал поражение нокаутом от экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Проиграть не так уж и трудно. Я выиграл два раунда, потом он выиграл два, а потом меня нокаутировали. Но я хорошо справлялся с психологическим давлением от большого парня, у меня было все хорошо с выносливостью. Спаринги с большими бойцами отличаются от боя в перчатках по 10 унций, поэтому я гораздо больше чувствовал его силу.

Это был отличный опыт, я многому научился. Жаль, что у меня не было больше трех недель, чтобы нарастить мышцы, чтобы я мог действительно сильно бить его. Моей самой большой ошибкой было то, что я не тренировался в горах.

Я вижу, где я мог бы выступить лучше, поэтому я немного разочарован, но я также знаю, насколько он хорош. В какой-то момент я заставил его пошатнуться, но в этом бою он лучше держал руки. Я всем говорил, что выступлю лучше, чем Нганну. Фрэнсис – сдержанный и мягкий", – сказал Пол для Sky Sports.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

Эй Джей вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).

В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим шоумен в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.