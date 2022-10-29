Заставил соперника показать глаза: Ломаченко провел финальную дуэль взглядов перед боем с Ортисом (видео)

Бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко и американец Джемейн Ортис провели последнюю битву взглядов накануне их поединка.

Как и во время первой дуэли взглядов, соперник украинского боксера не собирался снимать солнцезащитные очки. Однако это не понравилось Василию, который красноречиво развел руками. В ответ Ортис таки решился поднять свои очки, после чего будущие оппоненты заглянули в глаза друг другу.

Кроме того, битве взглядов предшествовала традиционная церемония взвешивания. Украинец оказался несколько тяжелее своего оппонента - 61,1 кг против 60,8 кг. Оба боксера уложились в лимит легкой весовой категории (61,2 кг).

Поединок между Ломаченко и Ортисом состоится в ночь на 30 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Бой начнется в воскресенье утром, ориентировочно, в 06:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Ортис.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В последнем бою в ночь на 12 декабря 2021 года Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 - нокаутом) и одна ничья. В своем последнем поединке американец в мае 2022 года одолел соотечественника Джамеля Херринга.

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