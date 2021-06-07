Заставлял есть собачий корм и регулярно унижал: босса бразильского футбола отстранили от должности

Рожерио Кабокло попал в громкий скандал - он пил на работе и издевался над подчиненной.

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло отстранен на 30 дней (время рассмотрения дела - прим.) от своей работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Как сообщает Globo Esporte, одна из сотрудниц обратилась в комитет по этике и рассказала о домогательствах со стороны своего начальника, которые продолжались с апреля 2020 года.

Однажды функционер пытался заставить ее есть собачий корм и обозвал "сукой". Когда женщина отказалась, президент федерации начал изображать собачий лай. Также Кабокло спросил у ассистентки, "дрочила ли она сегодня".

Кроме того, женщина заверила, что Кабокло регулярно напивался на рабочем месте и позволял себе унижать и других коллег. Помощнице приходилось прятать бутылки в туалете, прикрывая своего босса.

Пострадавшая утверждает, что у нее есть убедительные доказательства всего вышеперечисленного. Она просит уволить Кабоклу, а также направить его дело в суд.

Ранее ТСН Проспорт писал, что бразильского футболиста "забанили" на 8 матчей за показанный соперникам пенис.

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