Заступился за свою девушку: в Москве жестоко избили олимпийского чемпиона

Пострадавшего пришлось доставить в нейрохирургическое отделение.
Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев подвергся нападению и был избит в центре Москвы.
Как сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою девушку - известную керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, впоследствии переросшая в драку.
Для Соловьева все кончилось очень грустно. 32-летнего фигуриста госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей отделения нейрохирургии.
Сообщается, что возлюбленная пострадавшего вызвала полицию, и всех нарушителей задержали на месте преступления.
- Соловьев - олимпийский чемпион Сочи-2014 и серебряный призер Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях по танцам на льду.
- Также на счету российского фигуриста многочисленные медали чемпионатов Европы и мира.
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