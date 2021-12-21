Заступился за свою девушку: в Москве жестоко избили олимпийского чемпиона

Заступился за свою девушку: в Москве жестоко избили олимпийского чемпиона

Пострадавшего пришлось доставить в нейрохирургическое отделение.

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев подвергся нападению и был избит в центре Москвы.

Как сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою девушку - известную керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, впоследствии переросшая в драку.

Для Соловьева все кончилось очень грустно. 32-летнего фигуриста госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей отделения нейрохирургии.

Сообщается, что возлюбленная пострадавшего вызвала полицию, и всех нарушителей задержали на месте преступления.

Соловьев - олимпийский чемпион Сочи-2014 и серебряный призер Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях по танцам на льду.

Также на счету российского фигуриста многочисленные медали чемпионатов Европы и мира.

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