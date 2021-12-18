Затеяли массовую драку: матч Кубка Франции досрочно завершили из-за хулиганских действий фанатов

"Париж" и "Лион" успели сыграть только один тайм.

В пятницу, 17 декабря, в Париже (Франция) проходил матч 1/32 финала Кубка Франции между "Парижем" и "Лионом".

Командам удалось провести только первый тайм, завершившийся со счетом 1:1, после чего игра была отменена.

Как сообщает Get French Football News, причиной такого неожиданного результата послужили действия фанатов, затеявших массовую драку в перерыве, приведшую к тому, что большая часть болельщиков оказалась на футбольном поле.

Цены в городе Charlety в течение нескольких минут назад, в Париже FC-Лионе есть все. pic.twitter.com/d1o7XoJlgD — Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021

Отметим, что счет в матче был открыт футболистами "Парижа" уже на 7-й минуте – отличился Гаэтан Лора, лишь к концу первого тайма, на 44-й минуте Мусса Дембеле восстановил паритет.

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