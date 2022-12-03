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Завоевал пояс чемпиона Европы: Беринчик победил Менди единодушным решением судей

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Завоевал пояс чемпиона Европы: Беринчик победил Менди единодушным решением судей

twitter.com/FrankWarren

Украинец получил титул чемпиона Европы по версии EBU.

В субботу, 3 декабря, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик провел бой против француза Ивана Менди.

Украинец победил единодушным решением судей – 117:112; 116:112; 116:112.

Благодаря этой победе Беринчик завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU и защитил пояс International WBO в легком весе.

Отметим, что Беринчик вышел на ринг перед боем в форме спецподразделения ГУР МО "Кракен".

Бой состоялся на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне в андеркарде поединка чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

  • Теперь в активе Беринчика 17 побед (9 – нокаутом) в 17 поединках на профессиональном ринге. В последний раз до этого Денис выходил на ринг в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.
  • В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 – нокаутом), 6 поражений и одна ничья. Последнее сражение он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

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Дата публикации
Просмотры
962
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