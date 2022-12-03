Завоевал пояс чемпиона Европы: Беринчик победил Менди единодушным решением судей

В субботу, 3 декабря, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик провел бой против француза Ивана Менди.

Украинец победил единодушным решением судей – 117:112; 116:112; 116:112.

Благодаря этой победе Беринчик завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU и защитил пояс International WBO в легком весе.

Отметим, что Беринчик вышел на ринг перед боем в форме спецподразделения ГУР МО "Кракен".

Denys Berinchyk honors his home country #FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/XQGYwrr656 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022

Бой состоялся на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне в андеркарде поединка чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

Теперь в активе Беринчика 17 побед (9 – нокаутом) в 17 поединках на профессиональном ринге. В последний раз до этого Денис выходил на ринг в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе. В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 – нокаутом), 6 поражений и одна ничья. Последнее сражение он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

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