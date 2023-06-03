Завоевал с мадридцами 17 трофеев: "Реал" попрощался с трехкратным победителем Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" объявил об уходе вингера Марко Асенсио.

Об этом "Королевский клуб" сообщил на своем официальном сайте.

В воскресенье, 4 июня, 27-летний испанец проведет последний матч в футболке "сливочных". В рамках заключительного тура Ла Лиги команда Карло Анчелотти будет принимать "Атлетик" из Бильбао.

"Мы хотели бы выразить свою благодарность Марко Асенсио, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку. Он пришел в "Реал", когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба как часть команды, которая блестяще играла в один из самых успешных периодов.

Болельщики "Реала" никогда не забудут его образцовую карьеру и поведение в течение всего этого времени. "Реал" всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье успехов на этом новом этапе", – говорится в сообщении мадридского клуба.

Асенсио выступал за "Реал" с 2015 года. Вместе с "сливочными" он завоевал 17 трофеев, в том числе трижды выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что Асенсио перейдет в ПСЖ. Испанец подпишет контракт до 2027 года, а его зарплата во французском клубе составит 8 миллионов евро за сезон.

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