Завоевала три "золота": украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы

Камила Конотоп третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

Украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы 2024 года по тяжелой атлетике. Континентальное первенство проходит в Софии (Болгария).

22-летняя Конотоп в весовой категории до 59 кг выиграла сразу три золотые награды: в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Суммарный результат украинской спортсменки составил 230 кг: 105 кг (рывок) + 125 кг (толчок).

Евро-2024 по тяжелой атлетике. Вес до 59 кг (женщины)

1. Камила Конотоп (Украина): 105 (рывок) + 125 (толчок) = 230 кг

2. Дора Чакунте (Франция): 98+117 = 215 кг

3. Сара Ретулайнен (Финляндия): 95+119 = 214 кг

Конотоп третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Ранее ей покорялось это достижение в 2021 и 2023 году.

В целом Украина на Евро-2024 по тяжелой атлетике имеет уже четыре медали: три "золота" и одно "серебро", которое в рывке завоевал Павел Залипский (весовая категория до 61 кг).

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