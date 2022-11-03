Завоевали 11 золотых медалей: украинские пловцы в ластах выиграли Кубок мира

Сборная Украины по плаванию в ластах показала самый лучший результат на Кубке мира.

Сборная Украины по плаванию в ластах стала победителем состоявшегося в польском Познани общекомандного зачета Кубка мира-2022.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.

"Сине-желтые" завоевали 29 медалей: 9 серебряных, 9 бронзовых и 11 золотых.

Финал Кубка мира по плаванию в ластах завершился победой национальной сборной команды Украины в общем зачете! в Федерации подводного спорта и подводной деятельности.

Напомним, что чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах Дмитрий Захарчук погиб на войне с Россией.

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