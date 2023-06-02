Завоевали 216 медалей: украинские школьники триумфально выступили на Европейских играх единоборств

Свои победы они посвятили защитникам Украины.

Ученическая сборная Украины показала фантастический результат на первых Европейских играх единоборств, которые состоялись в сербском Белграде.

По итогам двух соревновательных дней украинцы завоевали 216 наград: 90 золотых, 67 серебряных и 69 бронзовых.

На European Open School Combat Games украинские школьники соревновались в пяти видах спорта: вольная борьба, греко-римская борьба, самбо, тхэквондо ВТФ и дзюдо.

Свои победы дети посвятили украинским военным, храбро защищающим нашу страну от российских оккупантов.

"Благодарен нашим воинам, что могу выступать здесь. Слава ВСУ!", – сказал чемпион Европейских игр единоборств среди учеников по тхэквондо ВТФ Максим Ермаков.

"Большое спасибо ВСУ, что защищают нашу страну, и в частности, дали мне возможность бороться сегодня на таких больших соревнованиях. Для меня это первый турнир международного уровня, и я счастлива, что сюда попала!", – заявила чемпионка соревнований по самбо Валерия Семчук.

"Мы тренируемся в подвале. Даже когда тревога и взрывы, мы продолжаем работать, чтобы занимать высокие места. Я благодарю ВСУ за возможность соревноваться на международной арене!", – прокомментировала свое выступление представительница тхэквондо ВТФ София Мул, первая украинская чемпионка European Open School Combat Games.

Ранее сообщалось, что украинский паверлифтер стал чемпионом мира и не пожал руку иранцу на награждении.

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