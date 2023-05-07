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Завоевали 53-й титул в истории: определился чемпион Шотландии по футболу сезона-2022/23

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Завоевали 53-й титул в истории: определился чемпион Шотландии по футболу сезона-2022/23

"Селтик"/фото — facebook.com/CelticFC

"Кельты" приблизились по выигранным чемпионствам к "Рейнджерс".

"Селтик" стал чемпионом Шотландии сезона-2022/23.

В 34-м туре команда Энджи Постекоглу на выезде обыграла "Хартс" (0:2) и стала недостижимой для конкурентов в таблице чемпионата Шотландии.

За четыре тура до конца чемпионата "кельты" имеют 95 очков и опережают ближайшего преследователя – "Рейнджерс" на 13 баллов.

В следующем туре команды проведут очную встречу на "Селтик Парк", однако "рейнджеры" даже в случае победы уже никак не смогут догнать принципиального соперника.

"Селтик" стал чемпионом Шотландии второй раз подряд и в 11-й раз за последние 12 сезонов.

В целом для "кельтов" это 53-е чемпионство в истории. Рекордсменом по титулам чемпиона Шотландии является "Рейнджерс", который становился лучшей командой страны 55 раз.

Добавим, что 3 июня "Селтик" может завоевать еще один трофей. В финале Кубка Шотландии подопечные Постекоглу сыграют против "Инвернесса" из Чемпионшипа.

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Дата публикации
Просмотры
216
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