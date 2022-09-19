Завоевали четвертый титул в истории: определился победитель Евробаскета-2022 (видео)

В воскресенье, 18 сентября, в финальном матче мужского чемпионата Европы-2022 по баскетболу сильнейшего определяли сборные Испании и Франции.

Победу в матче, а следовательно и во всем турнире, одержали испанцы. Решающая игра завершилась со счетом 88:76 в пользу "Красной фурии".

Ключевой в этом противостоянии стала первая четверть, которую Испания выиграла с преимуществом в 9 очков. Во второй 10-минутке испанцы даже увеличили свой гандикап до 21 балла, однако к большому перерыву французы несколько подтянулись и на экваторе поединка имели отставание в 10 пунктов.

Вторая половина матча прошла в равной борьбе. Испания не дала французам шансов серьезно приблизиться и завершила игру с 12-очковым гандикапом.

Самым результативным игроком финала стал лидер испанцев Хуан Эрнангомес, набравший за матч 27 очков.

Фото: Associated Press

Евробаскет-2022. Финал

Испания - Франция - 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Таким образом, Испания в четвертый раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. До этого испанцы побеждали на континентальном первенстве в 2009, 2011 и 2015 годах.

Фото: Associated Press

В матче за "бронзу" Евробаскета-2022 Германия обыграла Польшу со счетом 82:69 .

Напомним, сборная Украины на этом чемпионате Европы остановилась в 1/8 финала. Команда Айнарса Багатскиса в напряженной борьбе за путевку в четвертьфинал проиграла Польше.

На групповой стадии сборная Украины одержала три победы - над Великобританией (90:61), Эстонией (74:73) и Италией (84:73), а также потерпела два поражения - от Греции (79:99) и Хорватии (85:90);

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