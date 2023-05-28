Завоевали рекордный титул: определился чемпион Португалии по футболу

"Бенфика" стала чемпионом впервые с сезона 2018/19 и в рекордный 38-й раз в истории.

"Бенфика" стала победителем чемпионата Португалии сезона-2022/23.

Лиссабонский клуб обеспечил себе чемпионский титул в последнем туре, разгромив на своем поле "Санта-Клару" – 3:0.

В составе "орлов" голами отмечались Гонсалу Рамуш, Рафа Силва и Алекс Гримальдо, который реализовал пенальти.

По итогам чемпионата "Бенфика" набрала 87 очков и на два балла опередила "Порту". Таким образом, "драконам" не удалось защитить чемпионский титул.

Отметим, что в составе лиссабонцев чемпионом Португалии стал бывший вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес.

"Бенфика" выиграла чемпионат Португалии впервые с сезона 2018/19 и в рекордный 38-й раз в истории. Лиссабонский клуб обновил национальный рекорд по этому показателю. Вторым в этом списке идет "Порту", который 30 раз триумфовал в национальном первенстве.

Ранее сообщалось, что ПСЖ в девятый раз за последние 11 лет выиграл чемпионат Франции. Парижский клуб побил рекорд лиги по завоеванным титулам.

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