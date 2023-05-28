Завоевали рекордный титул: определился чемпион Португалии по футболу

"Бенфика" стала чемпионом впервые с сезона 2018/19 и в рекордный 38-й раз в истории.
"Бенфика" стала победителем чемпионата Португалии сезона-2022/23.
Лиссабонский клуб обеспечил себе чемпионский титул в последнем туре, разгромив на своем поле "Санта-Клару" – 3:0.
В составе "орлов" голами отмечались Гонсалу Рамуш, Рафа Силва и Алекс Гримальдо, который реализовал пенальти.
По итогам чемпионата "Бенфика" набрала 87 очков и на два балла опередила "Порту". Таким образом, "драконам" не удалось защитить чемпионский титул.
Отметим, что в составе лиссабонцев чемпионом Португалии стал бывший вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес.
"Бенфика" выиграла чемпионат Португалии впервые с сезона 2018/19 и в рекордный 38-й раз в истории. Лиссабонский клуб обновил национальный рекорд по этому показателю. Вторым в этом списке идет "Порту", который 30 раз триумфовал в национальном первенстве.
CAMPEÕES NACIONAIS 2022/2023 ⚪ #CAMP38ES ! #Emirates #Sagres #adidas #Betano pic.twitter.com/rOE4gsM34D— SL Benfica (@SLBenfica) May 27, 2023
Ранее сообщалось, что ПСЖ в девятый раз за последние 11 лет выиграл чемпионат Франции. Парижский клуб побил рекорд лиги по завоеванным титулам.
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