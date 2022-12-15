Завоевали "золото" и "серебро": две украинки поднялись на пьедестал почета на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

В колумбийской Боготе продолжается чемпионат мира-2022 по тяжелой атлетике, на котором сборная Украины завоевала еще две награды.

В весовой категории до 81 кг стали призерами сразу две украинки.

Ирина Деха завоевала "золото" в рывке с результатом 122 кг. В толчке она финишировала на 6 месте из 138 кг и остановилась в шаге от "бронзы" в сумме двоеборья с результатом 260 кг.

Алина Марущак стала серебряным призером в упражнении рывок с результатом 119 кг, в упражнении толчок результат Алины 137 кг и 7 место, а в сумме двоеборья 6 место и 256 кг.

Напомним, что украинка Камила Конотоп завоевала малую бронзовую награду, показав третий результат в рывке в весовой категории до 59 кг.

Читайте также:

Забросили шайбу на последних секундах: молодежная сборная Украины вырвала третью победу на чемпионате мира по хоккею

Капитан сборной Украины по волейболу стал победителем Клубного чемпионата мира-2022

Лучшие на планете: женская сборная Украины по борьбе выиграла командный Кубок мира