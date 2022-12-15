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Завоевали "золото" и "серебро": две украинки поднялись на пьедестал почета на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
118
Время на прочтение
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Завоевали "золото" и "серебро": две украинки поднялись на пьедестал почета на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

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"Сине-желтые" успешно выступили в рывке.

В колумбийской Боготе продолжается чемпионат мира-2022 по тяжелой атлетике, на котором сборная Украины завоевала еще две награды.

В весовой категории до 81 кг стали призерами сразу две украинки.

Ирина Деха завоевала "золото" в рывке с результатом 122 кг. В толчке она финишировала на 6 месте из 138 кг и остановилась в шаге от "бронзы" в сумме двоеборья с результатом 260 кг.

Алина Марущак стала серебряным призером в упражнении рывок с результатом 119 кг, в упражнении толчок результат Алины 137 кг и 7 место, а в сумме двоеборья 6 место и 256 кг.

Напомним, что украинка Камила Конотоп завоевала малую бронзовую награду, показав третий результат в рывке в весовой категории до 59 кг.

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Дата публикации
Просмотры
118
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