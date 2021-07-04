Заявка на олимпийское золото: украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире

Очередная победа чемпионки-рекордсменки.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла пятый этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция), показав лучший результат сезона в мире.
19-летняя легкоатлетка с третьей попытки взяла высоту 2,03 метра и стала победительницей соревнований. Второе и третье места заняли австралийки Никола Макдермотт (2,02 метра) и Элеанор Паттерсон (1,96) соответственно.
Вплотную к подиуму подобралась еще одна украинка Ирина Геращенко (1,96) - она стала четвертой.
Результат Магучих стал лучшим в текущем сезоне в мире. Она превзошла предыдущий показатель на 1 сантиметр.
- Магучих является серебряной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года.
- Тогда украинка побила мировой рекорд среди юниоров на открытом воздухе и установила личный рекорд, взяв высоту 2,04 метра.
- В 2019 году Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы.