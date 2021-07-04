Заявка на олимпийское золото: украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире

Заявка на олимпийское золото: украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире

Очередная победа чемпионки-рекордсменки.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла пятый этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция), показав лучший результат сезона в мире.

19-летняя легкоатлетка с третьей попытки взяла высоту 2,03 метра и стала победительницей соревнований. Второе и третье места заняли австралийки Никола Макдермотт (2,02 метра) и Элеанор Паттерсон (1,96) соответственно.

Вплотную к подиуму подобралась еще одна украинка Ирина Геращенко (1,96) - она стала четвертой.

Результат Магучих стал лучшим в текущем сезоне в мире. Она превзошла предыдущий показатель на 1 сантиметр.

Магучих является серебряной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года.

Тогда украинка побила мировой рекорд среди юниоров на открытом воздухе и установила личный рекорд, взяв высоту 2,04 метра.

среди юниоров на открытом воздухе и установила личный рекорд, взяв высоту 2,04 метра. В 2019 году Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы.

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