"Займитесь допинговыми скандалами": известный тренер ответил россиянам на их критику новой формы сборной Украины

Достойная реакция именитого специалиста.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на скандал вокруг новой формы национальной команды, в которой она выступит на Чемпионате Европы-2020. На экипировку "сине-желтых" была нанесена карта страны с Крымом.

В России на презентацию новой формы "сине-желтых" успели отреагировать депутат Госдумы Дмитрий Свищев и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна.

А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя - до Киева, от Донецка и Луганска - до Ужгорода", - цитирует Маркевича Meta-ratings.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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