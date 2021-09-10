"Займитесь собой. Всем добра": Магучих эмоционально отреагировала на критику за фото с россиянкой Ласицкене

"Займитесь собой. Всем добра": Магучих эмоционально отреагировала на критику за фото с россиянкой Ласицкене

19-летняя рекордсменка дала комментарий по скандальной истории.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио украинка Ярослава Магучих отреагировала на критику в свой адрес за фото с россиянкой Марией Ласицкене и другими соперницами после завершения выступлений на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

"По завершении сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой.

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую - где вы вообще видели финишную линию в высоте?

Теперь касательно фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Личвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания.

И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт - представительница Австралии. Будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск", - написала Ярослава в Instagram.

Отметим, что Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Ярослава покорила планку 2.03 метра, повторив свой лучший результат в сезоне. Геращенко взяла высоту 1.96 метра и стала четвертой. Выиграла соревнования Ласицкене с мировым рекордом сезона - 2.05 метра.

Напомним

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее на защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, муж Ласицкене резко отреагировал на новость в СМИ РФ о фото жены с Магучих.

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