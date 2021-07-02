"Займутся окормлением игроков": в России после провала на Евро-2020 призвали ввести в штат сборной духовных отцов

"Займутся окормлением игроков": в России после провала на Евро-2020 призвали ввести в штат сборной духовных отцов

"Прогрессивные" методы подготовки команды из РФ.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта РФ митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) после провального выступления сборной России на Евро-2020 предложил ввести в штаб команды духовных отцов.

"Конечно, назрело решение этой проблемы, и конечно, должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением (наставление духовного лица мирянину – прим.) наших ребят.

Потому что, на мой взгляд, тут именно недостаток духовной подготовки: они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие. Немотивированные, мне кажется", - цитируют Митрофана "РИА Новости".

Одной из причин слабого выступления команды митрополит назвал использование нецензурной лексики в ее стане: "В основном мотивацию на поле тренеры производят с помощью грязной ругани и мата, что мы все наблюдаем, читая просто по губам, глядя на тренеров и на то, что говорят во время своей беготни наши уважаемые футболисты.

Естественно, в такой ситуации священник не может присутствовать в этой атмосфере грязной ругани, которая просто является фоном обычной жизни наших спортсменов-футболистов".

Сборная России (3 очка) финишировала на последнем месте в квартете В. Бельгийцы (9 очков) заняли первую строчку, Дания (3) - вторая, Финляндия (3) - третья.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российский боксер-допингист жестко "потравил" свою сборную за провал на Евро-2020.

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