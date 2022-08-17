Зажигательные танцы и эффектный трюк с монетами: Усик и Джошуа провели открытую тренировку перед реваншем (фото, видео)

Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели открытую тренировку в Джидде перед вторым боем.
Так, оба боксера продемонстрировали поклонникам бокса свою готовность к реваншу. Они по очереди выходили на ринг, где выполняли упражнения.
Если Джошуа был очень серьезным, то Усик, кроме обычной тренировки, позволил себе развлечь публику танцами и трюком с монетами.
Вашему вниманию фото с тренировки обоих боксеров.
А вот танцы украинца, а также трюк с монетами.
August 16, 2022
@usykaa always has trick up his sleeve! #UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/HeHF9n5FsC— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 16, 2022
Вашему вниманию видео с полной тренировкой боксеров.
Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.
Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.
Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
- В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.