"Здесь их ждет смерть": форвард сборной Украины обратился к матерям российских военных

Артем Беседин не сомневается, что оккупанты будут наказаны на украинской земле.

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин призвал матерей российских солдат не отпускать сыновей на войну с Украиной, поскольку здесь оккупантов ждет только гибель.

"Мы их всех накажем - на футбольном поле и у себя дома в Украине. Хочется сказать им - не отправляйте к нам своих военных. Матери любыми способами должны удержать своих детей дома и не пускать в Украину. Здесь их ждет смерть. Я верю, что мы защитим свою страну, все у нас будет хорошо", - сказал Беседин в интервью Tribuna.com.

Также 25-летний форвард "бело-синих" выразил уверенность, что сборная Украины выйдет на Чемпионат мира-2022.

"Мы 100% пройдем на Чемпионат мира. Я знаю украинских игроков и какой у нас всех характер. Я уверен, что мы будем играть и поедем в Катар, а на ЧМ очень хорошо себя покажем.

Приятно смотреть на наших украинских футболистов, играющих в Европе. Андрей Ярмоленко, Рома Яремчук, Саша Зинченко показывают на футбольном поле, кто такие украинцы, и поддерживают свою страну. В своих соцсетях они показывают всему миру, что происходит на самом деле. Они также делают очень важное и большое дело.

Смешно смотреть, как российские каналы транслировали матч, когда Ярмоленко забил решающий гол в Лиге Европы. От него сразу отводили камеру, показывали каких-то болельщиков, а не его эмоции. Это очень дешево. За такие вещи им должно быть очень стыдно", - добавил Беседин.

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