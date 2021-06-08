"Зеленский 95": президент получил эксклюзивный комплект новой формы сборной

Глава государства обратил внимание, что на форме — несколько важных символов, которые объединяют всех украинцев.
Президент Владимир Зеленский получил эксклюзивный комплект новой формы национальной сборной Украины по футболу.
Фотографиями глава государства поделился на своей странице в Иnstagram.
На футболку вместо фамилий игроков нанесли фамилию президента, а на обратной стороне — цифру "95".
"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", — написал Зеленский.
Он подчеркнул, что наша страна — единственная и неделимая, а Крым — это Украина.
Напомним, что:
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".
- Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре.
- В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".
- Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.
- Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.