"Зеленский 95": президент получил эксклюзивный комплект новой формы сборной

Глава государства обратил внимание, что на форме — несколько важных символов, которые объединяют всех украинцев.

Президент Владимир Зеленский получил эксклюзивный комплект новой формы национальной сборной Украины по футболу.

Фотографиями глава государства поделился на своей странице в Иnstagram.

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На футболку вместо фамилий игроков нанесли фамилию президента, а на обратной стороне — цифру "95".

"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что наша страна — единственная и неделимая, а Крым — это Украина.

Напомним, что:

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