Зеленский лишил президентской стипендии украинского олимпийского чемпиона из-за выступления на ледовом шоу в РФ

Отметим, что совсем недавно второй вице-президент Украинской федерации фигурного катания Петренко сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки – супруги пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

О лишении Петренко президентской стипендии говорится на официальном сайте Офиса президента.

"В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины. Его поступок осудили Национальный олимпийский комитет и Украинская федерация фигурного катания (УФФК).

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения. Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии", — сообщается в официальном заявлении на сайте ОП.

Заметим, что в обязанности Петренко входила координация международной деятельности национальной федерации. В момент начала широкомасштабной войны функционер находился в Украине.

За время полномасштабного вторжения России Петренко выложил в Instagram единственный пост со словами "Нет войне" на русском и английском языках. С того времени никаких заявлений в поддержку украинских военных или обвинений в адрес России он не публиковал.

Петренко выступал за сборную Украины на Зимней Олимпиаде-1994. Но остановился в шаге от награды – четвертое место в одиночном фигурном катании.

Кроме "золота" и "серебра" на Олимпиадах в 1992 и 1988 годах, Петренко выиграл шесть медалей чемпионатов мира и четыре награды на уровне Евро.

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