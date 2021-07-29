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Зеленский лишил стипендий трех призеров Олимпийских игр, которых поймали на допинге

Зеленский лишил стипендий трех призеров Олимпийских игр, которых поймали на допинге

Associated Press

Стипендию потеряли Наталья Давыдова, Ольга Коробка, Алексей Торохтий.

Президент Владимир Зеленский отменил выплату государственных стипендий олимпийским спортсменам, которых ранее уличили в употреблении допинга и лишили наград.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса главы государства.

Согласно документу, стипендию теряет: Наталья Давыдова, Ольга Коробка, Алексей Торохтий.

Наталья Давыдова

Давыдова завоевала бронзовую медаль на Олимипаде в Пекине в 2008 году. Является призером Чемпионата мира по тяжелой атлетике (2007), также много раз получала призовые места на чемпионатах Европы по тяжелой атлетике.

© AFP
AFP

В 2016 году попала в допинг-скандал. Результаты проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине, оказались положительными. В организме украинского тяжелоатлетки обнаружено анаболики (дегидрохлорметилтестостерон). Спортсменку отстранен на время проведения расследования. 17 ноября 2016 года Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать Наталью Давыдову. Ее результаты на пекинской Олимпиаде аннулировали и лишили бронзовой олимпийской медали.

Елена Коробка

Коробка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине. В 2012 году она была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.

© facebook.com/olga.korobka
facebook.com/olga.korobka

В 2016 году МОК сообщил, что Коробку лишили серебряной медали, завоеванной в Пекине, из-за употребления допинга.

Алексей Торохтий

Торохтий завоевал золотую медаль в тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Как и у Коробки и Давыдовой, после повторного допинг-теста в его организме был обнаружен запрещенный препарат — дегидрохлорметилтестостерон.

© Федерация тяжелой атлетики Украины
Федерация тяжелой атлетики Украины

В 2019 году МОК лишил Алексея золотой медали.

Также Зеленский поручил возобновить выплату стипендий двум олимпийским чемпионам: спортсменки Инне Фроловой и фехтовальщику Георгию Погосову. Погосов получил серебро на Олимпиаде-1988 в Сеуле и золото в 1992 году в Барселоне. Фролова получила две серебряные медали — в Сеуле и в Аталанте-1996.

Ранее трех украинских легкоатлетов: Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Наталью Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 метров) отстранили от Олимпийских игр-2020 в Токио из-за допинга.

Также от Олимпиады-2020 была отстранена триатлонистка Юлия Елистратова.

К тому же, на четыре года был дисквалифицирован гимнаст Олег Верняев, из-за чего он пропускает Олимпиаду в Токио.

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