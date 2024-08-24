Зеленский наградил Усика и Харлан орденами Свободы по случаю Дня Независимости Украины (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 33-й годовщины провозглашения Независимости наградил боксера Александра Усика и фехтовальщицу Ольгу Харлан орденами Свободы.

Усик – непобедимый чемпион мира по боксу. В мае 2024 года украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, победив британца Тайсона Фьюри.

Харлан завоевала две медали на Олимпиаде-2024 в Париже – командное "золото" и "бронзу" в личном первенстве. Ольга стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. В общей сложности у нее шесть олимпийских наград.

Орден Свободы в истории Украины среди спортсменов также получали экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко (2017 год) и многократный чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка (2021).

Добавим, что несколькими днями ранее Зеленский наградил Усика и Харлан наградами "Национальная легенда Украины".

Орден Свободы — государственная награда Украины, которая присваивается за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, а также за защиту конституционных прав и свобод.

Орден свободы могут получить граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награждение этим орденом осуществляется указом Президента Украины и может быть повторным. Орден также может быть присужден посмертно. Награжденный получает титул кавалера ордена Свободы.

Процедура награждения и вручения ордена регулируется специальными правилами. Награжденный получает знак ордена и орденскую книгу.

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