Зеленский отреагировал на запрет Гераскевичу соревноваться на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на запрет скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями спортсменов, которые погибли в результате российского вторжения в Украину.

"На его шлеме – портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, который погиб в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни.

Благодарю знаменосца нашей сборной на зимней Олимпиаде Владислава Гераскевича за то, что напоминает миру цену нашей борьбы.

Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия.

И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового – все это о мире и жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное", – написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

Гераскевич выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов, на тренировке Олимпиады-2026. Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях.

Гераскевич также сообщил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.