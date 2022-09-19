Зеленский попросил главу УЕФА помочь в освобождении пленных украинских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на помощь главы Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина в освобождении пленных украинских спортсменов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином, в ходе которого обсудил вопрос освобождения украинских спортсменов из российского плена.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Instagram

"Пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином. Благодарен за содействие в перезапуске украинской Премьер-лиги и солидарность с нашей страной. Надеемся также на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - написал Зеленский.

Добавим, что в конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в плену у российских оккупантов находятся 23 украинских спортсмена.

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