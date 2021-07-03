Зеленский позвонил сборной Украины перед матчем Евро-2020 с Англией: опубликовано видео

Глава государства решил на фарт поддержать традицию.

Президент Владимир Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии, который состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Ранее он звонил "сине-желтым" перед игрой со Швецией, а теперь на фарт решил соблюсти традицию.

Глава государства обратился к игрокам и тренерскому штабу "сине-желтых" с помощью видеосвязи. YouTube-канал vZbirna опубликовал видео разговора Зеленского с главной командой страны.

"Вы уже герои. Это останется в истории", - сказал президент. В то же время он подчеркнул, что "пока рано возвращаться", и пожелал сборной "классной игры и победы".

В ответ наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко поблагодарил президента Украины за поддержку.

"Большое спасибо от всей команды. Мы всегда слышим вашу поддержку, нам очень приятно, что такая поддержка идет от первого лица и от всей страны", - сказал Шевченко.

Поединок Украина - Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

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Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

Новости Украины: сборная и болельщики готовятся к четвертьфинальному матчу "Евро-2020"

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