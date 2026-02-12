Зеленский решительно отреагировал на дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира.

Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о почете и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила.

Это Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время Олимпиады для войны. В 2008-м – война против Грузии, в 2014-м – оккупация Крыма, в 2022-м – полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр – полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям.

660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией во время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут поучаствовать ни в Олимпийских играх, ни в каких-либо других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под "нейтральными" флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации.

Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше, чем иметь медали", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.