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Зеленский стал призером юниорского Чемпионата мира по боксу

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Зеленский стал призером юниорского Чемпионата мира по боксу

Фото: Associated Press

В общей сложности украинская команда на этом турнире получила 4 награды.

Украинский боксер Александр Зеленский выиграл серебро на юниорском чемпионате мира в Испании.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В финале весовой категории +92 кг Зеленский уступил Энрико Итауме из Англии и получил серебряную медаль.

© Федерация бокса Украины
Фото: Федерация бокса Украины

Отметим, что для украинской команды уже четвертая награда на этом турнире.

Никита Засенок победил в весовой категории до 80 кг. В финале он одолел представителя Узбекистана Рахматулло Бойматова.

Вероника Накота, выступающая в весовой категории до 70 кг, победила представительницу Узбекистана Азизу Зорикову и заняла первое место.

Ранее украинский боксер Андрей Великовский назвал дату следующего поединка.

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Дата публикации
Просмотры
326
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