Зеленский стал призером юниорского Чемпионата мира по боксу

В общей сложности украинская команда на этом турнире получила 4 награды.
Украинский боксер Александр Зеленский выиграл серебро на юниорском чемпионате мира в Испании.
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
В финале весовой категории +92 кг Зеленский уступил Энрико Итауме из Англии и получил серебряную медаль.
Отметим, что для украинской команды уже четвертая награда на этом турнире.
Никита Засенок победил в весовой категории до 80 кг. В финале он одолел представителя Узбекистана Рахматулло Бойматова.
Вероника Накота, выступающая в весовой категории до 70 кг, победила представительницу Узбекистана Азизу Зорикову и заняла первое место.
Ранее украинский боксер Андрей Великовский назвал дату следующего поединка.
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