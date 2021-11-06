Зеленый свет для Шевченко: итальянский клуб, в который "сватают" украинца, уволил главного тренера

Зеленый свет для Шевченко: итальянский клуб, в который "сватают" украинца, уволил главного тренера

На следующей неделе украинский специалист может быть назначен коучем "грифонов".

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко все ближе к тому, чтобы возглавить итальянский "Дженоа".

В субботу, 6 ноября, "грифоны" объявили об увольнении Давиде Баллардини с должности главного тренера. Причина отставки не указана. Скорее всего, руководство клуба недовольно результатами на старте сезона - команда набрала всего 9 очков в 12 стартовых турах Серии А и идет на 15-м месте только в одном зачетном пункте от зоны вылета.

Отметим, что Баллардини был уволен на следующий день после выездного поединка 12-го тура Серии А против "Эмполи", завершившегося вничью 2:2.

Il Genoa CFC ha sollevato dall'incarico l'allenatore Davide #Ballardini.



Ил-клуб ringrazia il tecnico и il suo staff il lavoro svolto, limpegno и la passione siempre dimostrati. pic.twitter.com/TAFOfETSOh — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2021

По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, на следующей неделе Шевченко вместе с представителями своего будущего тренерского штаба отправится в Геную для подписания контракта с "грифонами".

Ранее сообщалось, что зарплата украинца в итальянском клубе составит 1,8 миллионов евро в год без учета бонусов. В тренерский штаб Шевченко в "Дженоа" войдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые раньше помогали ему в сборной Украины.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить шотландский "Селтик", но позже эта информация была опровергнута.

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