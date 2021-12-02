"Земля уходит из-под ног": Шевченко нашел оправдание разгрому от "Милана" (видео)

Украинский специалист признал, что индивидуальное мастерство соперника было на порядок выше.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении от "Милана" (0:3) в матче 15-го тура Серии А.

По словам 45-летнего украинского наставника, сыграть лучше его команде помешало большое количество травмированных исполнителей, а также индивидуальный класс футболистов "россонери".

"У нас много травмированных, что создает нам много проблем. Команда создавала моменты, но всегда трудно противостоять великой команде, особенно когда чемпионы меняют игру благодаря своему индивидуальному мастерству. "Милан" очень высоко прессинговал, и мы нашли пути, как создать им проблемы, имели моменты, но сейчас у "Милана" гораздо более качественный состав.

Когда пропускаешь в первые 10 минут, земля уходит из-под ног. Мы позволили им забить еще раз перед перерывом, и это поменяло игру. Команда имела моменты, но их голкипер сделал два хороших сейва. "Милан" имеет скоростные фланги, Ибрагимович физически сильный и может придержать мяч, поэтому они имеют разные пути доставить нам проблемы", - цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.