"Жадное пузо, я не оставлю тебя в одиночестве": Усик обратился к Фьюри перед реваншем – забавное видео

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к экс-чемпиону Тайсону Фьюри чуть более чем за месяц до их боя-реванша.

В забавном ролике украинский боксер в черных очках продирается сквозь целлофановую пленку и говорит: "Эй, мое Жадное пузо, не бойся. Я не оставлю тебя в одиночестве, никогда".

Соответствующий пост Александр опубликовал на своей странице в Instagram, отметив в нем своего британского соперника.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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