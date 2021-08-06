Жан Беленюк рассказал о случае, который чуть не лишил его золотой медали на Олимпиаде

Жан Беленюк рассказал о случае, который чуть не лишил его золотой медали на Олимпиаде

Олимпийский чемпион назвал травму, которую он получил за три недели до начала важнейших в своей спортивной карьере соревнований, испытанием, которое было послано свыше.

После триумфального возвращения в Украину борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Жан Беленюк в подробностях рассказал о травме, полученной во время тренировок и едва не помешавшей ему выйти на борцовский ковер на Олимпийских играх. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, травму он получил в абсолютно рабочей ситуации во время вечерней тренировки 12 июля, когда неудачно приземлился локтем на мат. О том, что у него вывих плеча догадался сразу — такие ситуации он не раз наблюдал на соревнованиях и тренировках, но с ним в спортивной карьере такого еще не случалось.

"Все пять лет подготовки сразу пролетели перед глазами, миллион мыслей в голове, а главное — боль от необычного положения плечевой кости вне сустава", — вспоминал он.

Поставить плечо назад в суставную сумку спортсмену удалось за считанные секунды, боль усмирили обезболивающими препаратами и сразу отправили его на осмотр к врачам. Вердикт медиков на следующее утро был неутешительным, хотя они и говорили, что ничего критического нет. Жану Беленюку предложили или 6 недель носить бандаж и тогда травма заживет без оперативного вмешательства, или провести операцию и затем пройти 6 недель реабилитации.

Facebook

"Когда они узнавали, что у нас нет шести недель, у нас ровно 21 день до моего выхода на ковер олимпийского турнира, они замолкали на некоторое время, очевидно подыскивали необходимые слова, а потом пытались объяснить, что так быстро регенерация тканей не происходит и с таким плечом меня не должны выпустить на ковер, плечо может обратно выскочить в любой момент, это чистая авантюра и здоровье важнее... "- вспоминал спорстмен.

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В конце концов Жан Беленюк доверился своему тренеру, который решил изменить режим подготовки, но от намерения выступить на Олимпиаде его не отговаривал.

"Я понял, мне просто нужно отпустить ситуацию, делать все что говорит мне тренер, а там, что будет — то и будет, в крайнем случае, за пять дней до старта есть возможность замены спортсмена", — писал олимпийский чемпион в своем посте.

По его словам, он никому старался не рассказывать о случившемся. "Сложно воспринимать смс и разговоры вроде: "Ну что ты, Чемп, порви там всех, мы в тебя верим, нужно забирать свое золото!" — лежа в постели, со льдом на плече и не возможностью дотянуться больной рукой к чему-то, что лежит несколько выше возможность поднятия руки... "- вспоминал он.

При этом спортсмен понимал, что списать свою неудачу на травму в случае поражения, ему будет особенно сложно.

"Меня бы порвали на британский флаг, прекрасно это понимал — депутат, полез в спорт, повезли по блату, да еще и не дал другому спортсмену возможности себя проявить! Короче, непаханое поле для полета журналистской мысли ", — отметил он.

По его словам, в день старта он уже мог поднять руку вверх где-то на 160 градусов и принимал обезболивающие и противовоспалительные за несколько часов до борьбы.

"В целом результат вам известен! Пожалуй, эта ситуация была послана мне сверху... Для чего?! Не знаю... Но, могу сказать с уверенностью на 100%, она сделала меня сильнее! Возможно, только с такой концентрацией на процессе подготовки у меня появлялась возможность стать Олимпийским чемпионом ", — подытожил Жан Беленюк, еще раз поблагодарив всех, кто был рядом, особенно тренера, маму и близких друзей.

Напомним, в субботу, 7 августа, в прямом эфире в студии "Сниданку.Вихидний" эксклюзивно посетит Жан Беленюк, который завоевал "золото" в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио. Сейчас это единственная золотая медаль на Олимпиаде для Украины.

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