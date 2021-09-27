"Жаркая" сторона противостояния Усика и Джошуа: фото сексапильных ринг-герлз, работавших на поединке

В ринге было на что посмотреть даже в перерывах между раундами.

Страсти после сенсационной победы украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за чемпионские пояса по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе немного улеглись. Поэтому самое время вспомнить, кто развлекал публику во время коротких перерывов между раундами.

А право работать в статусе ринг-герлз на одном из самых ожидаемых поединков года получили две сексапильные красотки - Дженнифер Максуин и Лаура Стэнфорд. Девушки своей эффектной внешностью не давали заскучать зрителям в моменты, когда Усик брал передышку.

instagram.com/matchroom_girls

instagram.com/matchroom_girls

ДЖЕНИФЕР МАКСУИН

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

ЛАУРА СТЭНФОРД

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

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