Жаждет снова биться за титул: Джошуа бросил вызов Фьюри после победного возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа после своей победы над американцем Джермейном Франклином вызвал на бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Я стараюсь ради фанатов, и мне хорошо известно, кого они хотят видеть моим следующим соперником. С кем вы хотите, чтобы я подрался? Вы сказали Фьюри, да?"

Для меня было бы огромной честью биться за титул чемпиона мира по версии WBC. Я стою прямо здесь и говорю с гордостью – это была бы честь для меня. Тайсон, где бы ты ни был, если ты слушаешь: ты знаешь мой менеджмент, ты знаком с моим промоутером, и у нас уже был диалог. Так что давай продолжим. Надеюсь, мы сможем сделать это как можно быстрее. Ведь мы не становимся моложе", – приводит слова Джошуа Sky Sports.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения. Бой против Франклина стал для Эй Джея первым после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.

В августе прошлого года Энтони уступил Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые потерял по итогам первого поединка с украинцем в сентябре 2021 года.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. 29 апреля "Цыганский король" должен был сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

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