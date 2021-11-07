Жаждет вернуть "грифонам" былое величие: первые слова Шевченко после назначения в итальянский клуб

Бывший тренер сборной Украины - о своем новом вызове.

Новоиспеченный главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение в итальянский клуб.

"Это отправная точка в новом приключении, которое вернет "Дженоа" его великую историю", - написал Шевченко у себя в Twitter, репостнув сообщение о своем приходе к рулю генуэзцев.

Iniziamo questa nuova avventura inseme per riportare il Genoa и livelli della sua storia. @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa к его большой истории. @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) Август 7, 2021

Как сообщил официальный сайт клуба Серии А, контракт Шевченко с "Дженоа" рассчитан до 30 июня 2024 года. По неофициальной информации, зарплата украинца в итальянском клубе составит 1,8 миллионов евро в год без учета бонусов.

6 ноября "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Руководство клуба было недовольно результатами на старте сезона - команда набрала всего 9 очков в 12 стартовых турах Серии А и идет на 15 месте только в одном зачетном пункте от зоны вылета.

Отметим, что "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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